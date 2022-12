Magus, vürtsine, omapärane ja tummine – millised joogid sobivad jõululauale?

Glögi saab väga edukalt ka ise valmis keeta. Võsul asuva Meidi kodukohviku perenaine Irene Heidmets teeb seda kodusest õunamahlast, millele lisab kaneelikoort, nelki, kadakamarju, tähtaniisi, veidi pruuni suhkrut, paradiisimarju, kardemoniseemneid ja apelsini. Serveerimisel sobib lisada Vana Tallinna. “Proovin iga aasta kõik kaubanduses saada olevad uued tulijad ära, aga lemmikuks on ikkagi enda valmistatud glögi,” ütleb Heidmets. Mõnusad ja soojendavad jõulujoogid on ka ise keedetud ürditee*, kakao ja maitsekohv. Samas mainib ta, et tema isiklik lemmik on jõuluajal hoopis tume kirsiõlu.