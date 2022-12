Elephants From Neptune album valiti kultuuriportaali paremikku

ERR kultuuriportaal valis aasta 50 parimate albumi hulka bändi Elephants From Neptune albumit "Boogieland". Albumeid hindas 47 muusikatundjat. Elephants From Neptune‘i neljas täispikk album "Boogieland", mis on inspireeritud 1970-ndate kõrberokist ja psühhedeeliast, pälvis 34. koha.

Üks hindajaist Merit Maarits kirjutas kultuuriportaalis, et Elephants From Neptune‘i saund on pärast kuueaastast albumipausi leebunud, aga seda omadel tingimustel, sest "Boogieland" ei ole ühegi kriteeriumi järgi kuidagi märk taltsaks muutumisest. "Algusaja cock rock‘ilikku kõvatamist siin pole, aga mängimise viisi lahtisus ja vabavormilisus teatud hoiakust kõneleb siiski. Ka rifirokiliinist sammu kõrvale astumine on mõjunud Elephantsile hästi – kuskil kuklas istunud stiiliraamatu kõrvale heitmine ja rokkbändi definitsiooni sisu vabaks laskmine on andnud kätte koordinaadid, mis võimaldanud taasleida oma mojo, mis sütitab taas nii bändi kui ka kuulajat."