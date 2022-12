Esimesel jõulupühal valitseb karge talveilm

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva nii selget taevast kui ka madalaid pilvelaamu, ent ilm on olulise sajuta. Paiguti on udu. Puhub läänekaaretuul 2-8, öö hakul rannikul puhanguti 11 m/s. Hommikul pöördub tuul lõunasse. Külma on 4-10, kohati kuni 13 kraadi, meremõjuga rannikul tuleb -3 kui +1 kraadi.