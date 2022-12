Aialinnud hindavad nii pekki kui seemneid

Hobiornitoloog ja linnusõber Sven Hõbemägi kõneles, et lindude toitmine võiks kõne alla tulla siis, kui talv on juba käes. "Päevane külm on juba kestnud nädal või kaks," avaldas Hõbemägi ja toonitas, et kui toitmist alustada, siis tuleks seda teha regulaarselt kuni kevadeni. Kui meil talvituvad linnud on lisatoidukoha üles leidnud, siis nad hakkavad seal reeglina koguaeg käima ja on toidukohaga arvestanud. "Hea oleks, kui toidulaud oleks kaetud koguaeg ja oluline, et juba ka hommikul oleks toit olemas," selgitas linnusõber. Lindudel on varahommikuti hea kohe pärast külma ööd kiiresti ennast energiaga varustada. Lisatoitmine tuleks lõpetada soojade ilmade saabumisel umbes märtsis/aprillis ning seda tuleks teha ka järk-järgult koguseid vähendades.