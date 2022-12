Tallinna–Narva maanteel põrkasid kokku veoauto ja kaubik

Täna ennelõunal mõni minut pärast kella 11 juhtus avarii Tallinna–Narva maanteel Varudi kandis. Esialgsetel andmetel põrkasid kokku veoauto ja kaubik, päästeameti pressiesindaja sõnul on avariis ka kannatanuid.

Liiklus sündmuskohal on tugevalt häiritud, Narva suunal on liiklus üldse kinni. Kohapeal viibiva ajakirjaniku sõnul juhtus õnnetus lauges paremkurvis, teeolud kohapeal on talvised, kuid head.