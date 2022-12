Lähipäevil tuleb kuni seitse kraadi sooja

Reede öösel on pilves ilm. Sajab lörtsi ja vihma, Ida-Eestis öö hakul ka lund, paiguti tuiskab, hommikuks sadu hõreneb. Tuul pöördub kagust edelasse ja puhub 5–12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +4 kraadi, Lääne-Eesti saartel on sooja kuni 6 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub edelatuul 5–12, rannikul puhanguti 14, Lääne-Eesti saartel kuni 17 m/s. Sooja on 2–6 kraadi.

Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma, hommikul jõuab saartele tihe vihma- ja lörtsisadu. Tuul pöördub edelast lõunasse ja puhub 5–9, puhanguti 12, rannikul 7–13, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +4 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Tihe lörtsi- ja vihmasadu levib saartelt üle maa ida suunas, Ida-Eestis sajab kohati ka lund, õhtul sadu hõreneb. Puhub lõuna- ja edelatuul 6–11, puhanguti 15, rannikul 8–14, puhanguti kuni 20 m/s, pärastlõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja on 2–7 kraadi.