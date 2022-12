Meie, me pole enam väikesed – kas täiskasvanu saab Rakveres lastepraadi?

Olgu öeldud, et ühegi toidukoha ega selle töötaja nime ma selles artiklis ei avaldata, et mitte tekitada ebaproportsionaalseid tsunamisid meie väikeses toitlustustiigis. Seda enam, et nii mõnigi tuttav teenindaja andis telefoni teel ühe vastuse, kuid kohale minnes sain teiselt teenindajalt hoopis teistsuguse. Ühes toidukohas keelduti viisakalt mulle lastepraadi müümast, kuid pärast seda, kui tutvustasin ennast ajakirjanikuna, öeldi, et tegelikult nad müüvad lastepraadi alati ka täiskasvanule, kuigi juhataja seda ei luba. Mine siis võta kinni ...