Veel mõned aastad tagasi müüs Arnika ilutulestikke Rakveres ka Kroonikeskuses ja Maximas, samuti Tapa linnas. Nendest müügipunktidest on praeguseks loobutud.

"Enne jõule osteti väiksemaid asju kingitusteks. Ilutulestike ost on üsna viimasele hetkele jäänud. 28, 29. ja 30. detsember on olnud juba tõelised müügipäevad. 31. detsembri kohta ütleksin, et nii rahulikku vana aasta viimast päeva ei ole varem olnud. Inimesi käib, aga mitte eriti palju," rääkis Vallimäe käesoleva aasta kohta.