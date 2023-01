Eesti Maaturismi Ühing kutsub ellu sauna-aasta

Eesti Maaturismi ühingu algatuse eesmärgiks on edendada ja propageerida tervislikku ja sotsiaalset saunakultuuri. Lisaks levitada infot sauna ajaloo ja tavade kohta. Ühe infoallikana on ühing ellu kutsunud kodulehe www.sauna2023.ee, kuhu on koondanud kokkuvõtted saunakultuurist, eestvedajatest ja paljust muust. Leheküljelt saab teada, et Eestis on kokku üle 140 avaliku sauna ning esineb 21 erinevat saunatüüpi.