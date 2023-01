Tapa valla ajalehte hakatakse kokku panema Rakveres

Vastavalt valla otsusele hakkab ajalehte küljendama ja venekeelset osa tõlkima MK Meedia OÜ, ajalehte trükkima Printall AS. MK Meedia OÜ on Marimai Kesküla Rakvere linnas tegutsev firma, mis on registreeritud 2. detsembril 2021.