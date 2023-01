Vinni-Rakvere Talvejooksusari joosti käredas pakases

Teekonna Vinnist Rakvere staadionile võttis ette ja jõudis finišisse 41 heas mõttes jooksuhullu. Valdavalt kergliiklusteel kulgenud rada jooksjate hinnangul õnneks väga libe ei olnud. Kuuma jooki pakkunud teeninduspunkti aitas vahepeal organismi turgutada ja eks sellise ilmaga (stardis -14 kraadi) startijad on ka riietuse valikul teadlikud. Vahepeal nägi jooksjaterivi välja nagu oleks pangaröövlite õppepäevale sattunud – enamus osalejaid olid näo peitnud erinevate maskide taha, õnneks soosis jooksjaid taganttuul, vastasel korral oleks asi hulga nutusem olnud. Jooksu peakorraldaja Andrus Lein kartis oma sõnul tegelikult veel väiksemat osalejate arvu, seda just ekstreemse ilma tõttu. "Tulid need, kes tulid ja ei kartnud olusid. Kiitus osalejatele, loodetavasti on järgmine kord ilm sõbralikum ja rahvast rohkem," oli korraldaja hinnang esimesele etapile.