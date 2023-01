Näpi kool on päästetud

Et riik keeldus Näpi kooli sel aastal finantseerimast jäi üle kaks võimalust, kas kool sulgeda või õppeasutuse ainsaks haldajaks jäänud Rakvere vald suudab kaasata teised omavalitsused ja kool päästa. Väike-Maarja vald andis kohe eitava vastuse, Tapa vald tegi niinimetatud protokollilise otsuse, mis tähendab, et juttu võib Näpi koolist ju teha, kuid mingeid rahalisi kohustusi omavalitsus ei võta. Viru-Nigula vallavolikogu järgis Tapa kolleegide eeskuju. Rakvere vald oli aga Näpi koolile nõus õla alla panema juhul, kui maakonna kõik omavalitsused seda teevad.

Nii Tapa kui ka Viru-Nigula rahvaasemike üks etteheide oli, et Rakvere vald ei ole suutnud tuua välja konkreetseid arve. Rakvere vallavanem Maido Nõlvak ütles, et see väide on ekslik, sest kooli kulutused olid üksipulgi lahti kirjutatud alates vee ja toidu maksumusest kuni õpetamisele mineva kulu numbrid. Nõlvaku sõnul häiris omavalitsusi tulevik, et polnud toodud numbreid võimalike investeeringute kohta. Vallajuhi hinnangul Rakvere vald seda teha ei saagi, vaid see kuulub juba kooli niinimetatud ühishaldaja pädevusse.