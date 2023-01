Kirjastus "Eesti Raamat" andis välja Helmut Joonuksi brošüüri "Võsu". Millest see trükis jutustab? Käesolev trükis on teejuht kõigile, kes viibivad Võsul ja Käsmus. Lugejatele tutvustatakse ümbruskonna loodust ja ajalugu. Räägitud on Võsu kui suvituspaiga väljakujunemisest kuni kaasajani. Brošüüri trükiarv on 25 000. Hind 11 kopikat.