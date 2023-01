Sulailm püsib vähemalt uue nädala alguseni

Laupäeva öösel on pilves ilm. Öö hakul sajab mitmel pool, pärast keskööd kohati vihma ja lörtsi. Puhub lõunakaare tuul 5-11, rannikul puhanguti 14-16 m/s. Sooja on 1-4 kraadi. Päeval on pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma, sekka tuleb ka lörtsi. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-12, puhanguti 14, rannikul kuni 17 m/s. Sooja on 2-5 kraadi.

Pühapäeva öösel on valdavalt pilves ilm. Kohati sajab vihma ja lörtsi, vastu hommikut jõuab saartele tihe lörtsi- ja vihmasadu, mis levib edasi üle maa ida suunas. Puhub lõunakaare tuul 4-10, hommikul tugevneb lõuna- ja kagutuul 6-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 10-15, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +3 kraadi. Päeval on pilves ilm. Sajab lörtsi ja vihma, õhtul lääne poolt alates sadu hõreneb. Puhub kagu- ja lõunatuul 6-12, puhanguti kuni 17, saartel ja rannikul 12-15, puhanguti kuni 22 m/s. Sooja on 1-3 kraadi.