Talvetingimustes on turvalises sõidus oluline osa sõiduki korras tuledel

Juhile tagab nähtavuse auto esitulede valgusvihk. Seepärast tuleb enne teele asumist veenduda tulede korrasolekus. "Kui märkate, et esituled ei toimi või tulede klaas on tuhmunud ja nende valgusvihk ei ole enam piisavalt ere, tuleks tegutseda," ütles Gjensidige sõidukite kindlustuse tootejuht Marko Privoi. "Üldjuhul piisab pirni vahetusest, kuid teatud juhtudel tuleb siiski pöörduda autoteenindusse."

Sõidukid on enamasti varustatud üht tüüpi esituledega: kas leed-, halogeen- või ksenoontuledega. Kõigil neil on omad plussid ja miinused. Kõige levinumad on halogeentuled, millel on kollakasvalge valgus ja mille valgusvihk ei ole kõige parem. Seda tüüpi valgustuslahendusega sõidukeid on liiklusregistris kõige rohkem.