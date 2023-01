Kommentaar: ilusast ja koledast

Nädalavahetusel veebimeedias levima hakanud uudis sellest, et Rakvere spordikeskuses toimunud uusaastapeolt aeti minema ratastoolis mees, tekitas esialgu palju segadust. Kas tõesti sellepärast, et inimene oli ratastoolis? Asjaolude selgudes ilmnes, et inimene oli ürituse jaoks sobimatult riides.