Kolmapäeval võivad teed olla kohati libedad

Varahommikul on teekatted põhi- ja tugimaanteedel niisked või soolamärjad. Kõrvalmaanteede metsavahelistel lõikudel on kohati lumelobjakat. Õhutemperatuur on plusspoolel, vaid Kirde- ja Kagu-Eestis paiguti 0 kraadi juures. Teetemperatuur on läänepoolsetes maakondades valdavalt plusspoolel, Lääne- ja Ida-Virumaal ning Kagu-Eestis aga paiguti 0 kraadi juures või kergelt miinuses.