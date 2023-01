Kampaania kutsub annetama oma vana nutiseade ukrainlastele

Ukrainas on sõja tõttu riigisiseselt ümber asustatud 7,1 miljonit inimest. Pommitabamuse on saanud üle 2600 kooli ning üle 500 haigla. Õpilased jätkavad tundidega veebis, kuid Ukraina haridusministeeriumi hinnangul on ainuüksi koolide jaoks vaja üle 130 000 sülearvuti. Lisaks vajavad haiglad ja kohalikud omavalitsused põhiteenuste töös hoidmiseks seadmeid.