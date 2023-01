Mikromaailma pildistaja ja hobifotograaf Janek Lass: kemikaalidest ei saa mitte ühtegi pilti kunagi korrata, sest need kujud tulevad täiesti juhuslikult

Igapäevast leiba metallitööga teeniv Janek Lass on hobifotograafina tegutsenud kümmekond aastat. Fotosilma ette on varem jäänud kassid, koerad, loojangud ja putukad. Viimased kolm aastat on ta katsetanud mikroskoobi all kemikaalide ja mikroorganismide pildistamist.