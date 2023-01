Eesti naine laenab ja loeb

Värske statistika kohaselt kasutab möödunud aasta lõpu seisuga raamatukogude ühist laenutusplatvormi 1871 inimest. "See on suurepärane, et MIRKO on aidanud kirjandusel kättesaadavamaks muutuda," kõneles rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo. Ta lisas, et kõige rohkem kasutavad MIRKO-t aktiivset elu elavad inimesed vanuses 30–50 aastat.