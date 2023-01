Pühapäeva öösel on pilves ilm, öö hakul on kohati selgimisi. On sajuta. Puhub kirdetuul 4-10, Liivi lahe piirkonnas puhanguti kuni 14 m/s. Külma on 3-8 kraadi. Päeval on pilves ja sajuta ilm. Puhub kirde- ja idatuul 3-9, ennelõunal saartel puhanguti kuni 12 m/s. Külma on 2-6 kraadi.