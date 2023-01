Raamatukoguhoidja Lia Lass rääkis, et päevas külastab raamatukogu umbes 300 inimest ja pooled neist käivad ka näitusel. On neidki, kes majja ainult näituse pärast tulevad.

Sel näitusel niinimetatud tagasiside raamatut ei ole, kuhu külastajad saaksid oma muljed üles kirjutada. Lassi sõnul peavad näitusel käinud seda väga huvitavaks. "Ei kujutagi ette, kuidas varjatud maailm välja näeb," vahendas raamatukoguhoidja külastajate sõnu. Teda ennast aga üllatas, et see maailm on nii värviline.