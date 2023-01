Neljapäev tuleb valdavalt plusskraadidega

Öösel on pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi. Kohati on udu. Puhub edela- ja läänetuul 5–11, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s, pärast keskööd tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +4 kraadi, hommikul langeb Kagu-Eestis kuni –1 kraadini. Teedel suureneb libeduse oht.

Peipsi järvel puhub edelatuul 5–10, puhanguti kuni 13 m/s. Aeg-ajalt sajab vihma ja lörtsi, võib olla udu. Nähtavus on mõõdukas või halb. Sooja on 1–2 kraadi.

Päeval on pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi, Kagu-Eestis ka lund. Kohati on udu. Õhtupoolikul loode poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub edela- ja läänetuul 4–10 m/s, keskpäeval pöördub tuul saartelt alates loodesse ja põhja ning tugevneb saartel puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +3 kraadi, õhtul temperatuur langeb. Teedel on libeduse oht.