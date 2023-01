Kohalikud omavalitsuses jagasid inspiratsioonipäeval kogemuslugusid

Kultuuriminister Piret Hartman ütles, et kohalik kultuur on kandev osa Eesti kultuurist. "Riik ja omavalitsused peavad tegema tihedat koostööd nüüd ja tulevikus, et tagada kohaliku kultuuri jätkusuutlikkus. Sealjuures teevad mind murelikuks avalikkusesse jõudnud lood kultuurimajade ja rahvaraamatukogude sulgemistest, mis on tingitud viimastest kriisidest, sealhulgas energiakriisist. On oluline, et saime koos kohalike omavalitsuste juhtidega arutada, kuidas hakkama saada eelarvepiirangute ja ka kohati kahaneva rahvaarvu tingimustes kultuuri korraldamisega," rääkis kultuuriminister.