Peagi tehakse Kadrina huvikeskuses piljardile avalöök

Huvikeskuses on ootamas ees kolm lauda, seltsimajas üks. "Rahvamajas oli piljardilaua esmatähtsaks eesmärk leida 16+ noortele üks mõnus lisategevus Kadrinas juurde ja mõeldes rahvamajale, et rahval oleks põhjust rohkem samme siia seada. Nüüd kui lauad on juba mõnda aega püsti olnud, siis peab tõdema, et kõik on läinud plaanipäraselt. Piljard on osutunud meeldivalt populaarseks," tõdeb kultuurikoja direktor Ahto-Lembit Lehtmets.