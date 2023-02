Virumaa Teatajas alustas ajakirjanikuna Kevin Volter

Ajakirjanduses töötamine on olnud üks Kevini sihte juba aastaid, nüüd saab ta rõõmsalt tunnistada, et unistus on täitunud. "Meedia vastu huvi sai alguse keskkooli alguses, kus valikainena sai võtta meediaõpetuse. Sama hooga suutsin noore abituriendina leida tööampsu Soccernetis, kus kajastasin mõnda aega peamiselt Lääne-Virumaaga seotud jalgpallisündmusi," räägib Kevin enda kohta.

Viimased kaheksa aastat on Kevin töötanud igapäevaselt aga hoopis kiirabis parameedik-autojuhina. "Kogu see aeg on olnud ühtmoodi imeline, kuid samas ka frustreeriv, arvestades kõike, mis tervishoius toimumas on." Kiirabis töötamist jätkab Kevin osaliselt ka ajakirjanikutöö kõrvalt.