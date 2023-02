Marju Marynel Kuudi tribuutkogumikult leiab ka Lääne-Virumaa artistide loomingut

Kogumiku koostamise algatanud muusiku Haldi Välimäe sõnul on Marju Marynel Kuudi muusika, olgu see ta omalooming või 1960. ja 1970. aastatel esitatud estraad, Eesti muusikamaastiku üks erilisemaid pärleid.

"12. veebruaril on Marju Marynel Kuudi sünniaastapäev ning leidsin, et just sünniaastapäevaks oleks paslik suurkujule pärast tema lahkumist teiste Eesti muusikute poolt kummardus teha. Pöördusin mitmete muusikute poole küsimusega, kas nad oleks nõus osalema, ja minu suureks rõõmuks tuli palju positiivseid vastuseid. See kogumik on tänukummardus suurepärasele muusikule tema muusika, hingematvate esituste ja hindamatu panuse eest muusikamaastiku rikastamisesse," rääkis Välimäe.