Rakvere Piimakombinaadist on kauplustesse jõudnud 20% rasvasisaldusega hapukoor. Senisega võrreldes on selles vähem rasva ja rohkem valku, mis organismile tervislikum. Vanaga võrreldes on uus koor odavam. 200 g koorepurgi hind on 34 kopikat. Kauplustesse on jõudnud ka 20% rasvasisaldusega rõõsk koor. 250 g rõõsa koore hind on 48 kopikat.