Türgi maavärin raputas ka eestlastest päästjaid

Eile õhtul Eestisse ja täna ennelõunat koju saabunud varingupääste meeskonna ülem Juri Kari ütles, et me ei suuda Eestis sellist asja isegi ette kujutada, mis Türgis juhtus. "75 protsenti majadest olid rusud, 20 protsenti olid sellises seisus, et need tuleks kokku lükata ja 5 protsenti majadest saaks taastada. Täielik katastroof. Inimesed kaotasid kõik," rääkis igapäevaselt Tapa päästekomandos meeskonnavanemana töötav Kari.