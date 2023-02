Rohelise sibulaga võideldakse kevadväsimuse vastu. Kullaaru aiandussovhoosis hoolitsetakse selle eest, et elanike toidulaual oleks vitamiinirikast rohelist sibulat. Käesolevas kuus on plaanis saata seda müügile 1,5 tonni (seni turustatud 650 kg). Üldse on aiandist tänavu kauplustesse saadetud 2300 kg rohelist toidulisa.