Aaspere mõisa tulevad noored Tallinnast

Noormehe sõnul oli algne plaan teha malev kohalikele noortele, aga kuna omavalitsustel raha napib, oli asju lihtsam korraldada SA Õpilasmalev kaudu, kes vahendab malevavõimalusi pealinna noortele.



Margus Küti sõnul plaanitak­se korrastada Aaspere mõisaparki – kõblata teerada, vedada minema vanu puujuppe, teha väiksemaid lammutustöid, värvida ruume, korrastada mõisat seest ja selle ümbrust.



“Ma tahan julgustada inimesi ise võimalusi otsima, et noortel oleks tegevust,” ütles Kütt. “Tean omast käest, kui tegevust pole, teevad noored kõiksugu lollusi, neile tuleb anda võimalus ja nendega tegeleda. Samas tahaks ka, et mõisa park ja mõis ise saaksid veidi paremasse seisukorda.”



Töömalev kestab kolm nädalat, töötatakse viis-kuus tundi päevas, SA Õpilasmalev korraldab noorte vaba aja tegevuse ja toitlustamise. Rühma suurus on 10 noort ja 2 kasvatajat.



“Usun, et tuleb kolm vahvat nädalat, mil mõisas elu keeb ning saab ka tööd tehtud ja läheduses ringi vaadatud. Kindlasti tuleb palju lusti ja grilliõhtuid, ujumas käimisi, väljasõite ja uusi sõpru. Teeme malevale ka laulu ja lipu ning oleme sõbralik kamp uhkes mõisas,” on Kütt optimistlik.



Noormees on maleva eeltöödega alustamas juba kevadel ning loodab selleks mõnelt kohalikult noorelt abi saada.



Aaspere mõis kuulub itaallastest omanikele ning sei-sab hetkel tühjalt ja on ka müügis.



“Üldjoontes oldi kohe valmis toetama ja pooldaval seisukohal sellise algatuse suhtes,” märkis Margus Kütt.



SA Õpilasmalev kliendihaldur Egert Enmaa ütles, et tänavu on neil plaanis pakkuda malevasuve 800-le Tallinna noorele. Lääne-Virumaal on lisaks Aaspere mõisarühmale tulemas noored samuti Toolsele laagriala korrastama MTÜ Toolse klubi kaudu. Pealinlastest malevarühmad on käinud mitmel aastal ka Rakke vallas vaarikaid korjamas, nõnda tänavugi.



FIE Rein Kroll, kes Rakke kandis vaarikaistandust peab, ütles, et igal aastal on rühmad olnud erinevad. “Aga üldiselt olen rahul,” kinnitas Kroll. Istanduse omanik on pakkunud vaarikakorjamist ka kohalikele noortele, aga väga suurt huvi selle vastu pole olnud.



“Tööpuudus on meie riigis kahe otsaga asi,” nentis Kroll, lisades, et kui tuleb hea marja­aasta, siis on kohalike töökäed jätkuvalt oodatud.



“Ega see marjakorjamine väga kerge ei ole ja suurt rikkust sellega ei kogu. Mari on õrn ja kaalult kerge. Väga üksikud malevlased korjasid päevas kümme kilo täis, tavaliselt ikka kuus-seitse kilo,” rääkis Rein Kroll. Ühe vaarikakilo korjamishind oli mullu 0,64 eurot.



Krolli sõnul on tema praktikas harva ette tulnud neid noori, kes töö ära põlgavad. “Aga üks juhtum on olnud küll. Hommikul vara tuli üks neiu, plätud jalas, põllule, külm kaste oli veel maas ja jalad said märjaks. Tema läks küll järgmisel päeval koju tagasi,” meenutas Kroll.



Egert Eenmaa märkis, et noorte palk oleneb tööst – marjade korjamine sõltub korjatud kogusest ning heakorratöödel on miinimumtasu 1,80 eurot tunnis.