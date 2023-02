Õppus Terav Ora 23 on Kirde maakaitseringkonna (KiMKR) staapide ja allüksuste väljaõppe tsükli osa. Tegemist oli simulatsiooniõppega, kus taktikaliselt mängiti läbi õppuse Decisive Lancer 22 käsus ettenähtud ülesandeid.

Õppusest võtsid osa kõikide KiMKRi malevate, Alutaguse, Jõgeva, Järva, Viru SA (sõjaaja) staabid, koos oma erinevate allüksustega, malevate evakuatsioonirühmade ja koostöös politsei- ja piirivalveameti ida prefektuuriga. "Tegemist on olulise õppusega, mis valmistab KiMKRi ette maakaitse täiendavaks komplekteerimiseks reservväelastega selle aasta sügisel," ütles KiMKRi ja Viru maleva pealik Jaanus Ainsalu. "Selliste õppuste osas on oluline tähelepanelikkus, hea meeskonnatöö ja kiire reageerimine. Info ja käsklused peavad liikuma mitte ainult kiirelt, vaid oluline on ka sellele eelnev arusaam ülesandest, infoallikate täpsustamine ja sisu analüüs, järelduste tegemine, otsustamine ning hea ja vahetu omavaheline suhtlemine," jätkas Ainsalu.