puhul täna just siin, vastvalminud Rakvere riigigümnaasiumi hoones, mis on Rakvere jaoks üsna tähenduslik, võiks öelda, et sümbolina mitmetähenduslik – üks etapp ajaloos on lõppenud, linnaruumi rikastab uus, kaunis ehitis, aga sellest veelgi tähtsam on sisu – nii nagu usun, on ka meie linna puhul.