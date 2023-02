Remonditud Rakvere postkontor avas taas uksed

Omniva juhatuse liige Kristi Unt kõneles avamisel, et möödunud aastal kohtus logistikaettevõte kohalike omavalitsustega, et pakkuda paremat teenindust. Nüüd on üle Eesti järjest postkontoreid uuendatud, Rakvere oli seitsmes. 20 postkontoril üle Eesti seisab uuenemine sel aastal veel ees. "Posti- ja pakiteenus areneb kiiresti. Vaatamata sellele, et üha rohkem eelistatakse pakiautomaate, on jätkuvalt postiteenuseid, mida soovitakse kasutada just postkontoris kohapeal. Nüüd on Rakveres nii kohalikele kui ka külalistele loodud kaasaegsed tingimused uue põlvkonna postiteenusteks ja ootame kõiki külastama uut kontorit," ütles Unt.