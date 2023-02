Kadrina Karud kutsuvad vabariigi aastapäeva eelõhtul korvpallipeole

Karude liider Kristo Saage lubab, et korvpallipidu tuleb vabariigi sünnipäevale kohane. "Eriti hea meel on, et lisaks Rakvere Autotehnikale ja teistele toetajatele, panevad Eesti korvpallikoondislased Artur Konontšuk, Kristian Kullamäe ja Maik-Kalev Kotsar oma autogrammidega mängusärgid neljapäevasel mängul rahvale auhindadeks ," rääkis Saage ning lisas, et kui Kotsari särk läheb oksjonile, siis teise kahe koondislase särgid loositakse rahva vahel välja.