Facebooki postitatud üleskutses kirjutasid mehed, et algatuse eesmärk on ehitada organisatsiooni Frontline Medics vabatahtlikele uus kiirabiauto, mis mahutaks korraga kahte kanderaami, et kiirendada rinde lähedalt stabiliseerimispunktidest haavatute transporti haiglasse.