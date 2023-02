Ametikooli kokaõpilane tuli rahvusvahelisel võistlusel kolmandaks

Rakvere ametikooli toitlustusteeninduse juhendaja Kelli Pedanik ja koka eriala õpetaja Tiina Mäeks ütlesid, et võistluse jaoks valiti kursuselt tehniliselt tugevaim õpilane ning teda hakati treenima. Juhendajate sõnul tuli kasuks ka see, et Siim on "Eesti noorkoka meistrivõistlustel" abikokana korra osalenud ning tal on seetõttu ka pisut võistluskogemust.