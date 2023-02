20. presidentimatk kõnniti maha päikese saatel

President Alar Karis ütles Aegviitu tulnud matkalistele, et kahjuks ei luba kontoritöö temalgi ülearu palju liikumisharrastusega tegeleda. Aastapäeva kõnes ütles president, et tänavune liikumisaasta viitab sellele, et mida rohkem liikumist seda rohkem terveid inimesi. "Kui turgutame end järjepidevalt liikumisega saab tugevamaks ka Eesti," lausus Karis.