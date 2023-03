Lisaks Rakverele ei taha Vene tanki ka Jõhvi ja Narva

Jõhvi vallavanem Maris Toomel ütles Postimehele, et neile pakutud aeg 5.–8. märtsini ei ole tanki eksponeerimiseks sobiv ja Jõhvi oleks valmis tanki vastu võtma hiljem. "Vallavalitsuses on ka eriarvamusi, et tanki ei peaks üldse siia tooma. Jõhvis elab eestlasi rohkem kui teistes Ida-Viru linnades, aga eks meil ole vene elanikkonda ka. Võib tekkida vastasseisu oht," lausus Toomel. Vallavalitsus kujundab seisukoha reedeks.

Narva linnapea Katri Raik ütles samale väljaandele, et ministeeriumi pakutud aeg 8.–11. märts ei sobi, kuna naistepäev 8. märts on Narvas üldrahvalik püha. "Just hakkasime augustis ära veetud tanki unustama ja nüüd tuleb uus tank. Ma tõesti ei leia, et me peaksime piirilinnas pingeid kasvatama," lausus Raik. Samas oli Raigi esimene reaktsioon pakkumisele, et kui tanki näidatakse teistes Eesti linnades, peab see kindlasti ka Narva tulema.