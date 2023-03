Põhjamaade parim õllesommeljee käis Kelheimis auhinda lunastamas

Tapalt pärit mees rääkis, et võõrustajate korraldatud vastuvõtt oli ladus. "Müncheni lennuväljal oli takso vastas, mis meid tehasesse sõidutas. Schneider Weisse pruulikoda tegutseb Kelheimis, mis on umbes Rakvere suurune linnake Baierimaal," kõneles ta.

​Auhinnareis oli kahele, Ojaperv võttis kaasa elukaaslase. "Meile tutvustati pruulikoda ja pakuti lõunasööki koos nende toodangu degusteerimisega. Schneider Weisse on keskendunud nisuõllede tootmisele. Teise kaubamärgi all toodetakse seal küll ka niiöelda tavalist õlut, aga põhirõhk on ikka nisuõllel."