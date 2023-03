Rakvere spordikeskuses asunud jaoskonna aseesimees Inge Lukme tõdes, et mõned valijad olid sedelil numbri üle kirjutanud, mõned olid numbri asemele märkinud iksid ning mitmel juhul oli märgitud ka selliseid numbreid, keda nimekirjas ei olnudki. "Suuri ekstreemsusi meil sel aastal ei olnud," tunnistas Lukme ja lisas, et varem on mõned valijad sedelile päris pikki jutte kirjutanud.