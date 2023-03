Eesti käsipallikoondise valikus kaks tapakat

Rõõmsa uudisena on taas koondises ka kaks Tapa käsipalliklubi mängijat. Eesti koondise peatreeneri Lars Thomas Sivertssoni seekordsesse valikusse mahtusid ka Ilja Kosmirak ja Kaspar Lees. Mehed on oma kohta koondises kindlustanud, sest ka eelmistes mänguakendes on nad rahvuskoondise kutse pälvinud. Koondisekutse sai ka Tapa meeskonna ründaja Vahur Oolup, keda aga tabas viirushaigus. "Nädalavahetusel sain külge, ootasin küll, et äkki läheb üle, aga ei läinud. Poolkõvaga ei ole mõtet minna tegema, kahju on küll endal," tõdes mees nukralt. Esmaspäeva hommikul peatreeneriga asja arutades jõuti otsusele, et enda ja teiste tervise huvides on seekord parem meeskonnaga mitte liituda.