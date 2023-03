Lepnale planeeritav tehas tuleb elumajade külje alla

Praegu Lepnal olev Ragn-Sellsi sorteerimisjaam asub 30 522 ruutmeetri suurusel alal, 700 meetri kaugusel lääne suunas asub Mädapea Tammiku maastikukaitseala, mis on Natura 2000 ala, ja kus asuvad erinevad looduskaitse üksikobjektid. Tehas on planeeritud Mätliku tee 1 ja 3 krundile, Mätliku tee 3 kinnistule tuleb rehvide purustamise ja rehvihakke tootmise hoone. Keskkonnaloa taotluses esitatud andmete järgi alustatakse rehvihakke tootmise hoone ja selle juurde kuuluva platsi rajamisega 2023. aasta kolmandas kvartalis.

"Planeeritav tehas saaks elumajadele olema ikka üpris lähedal," nentis Rakvere valla keskkonnakaitse spetsialist Sandra Schmidt ja lisas, et igal asjal on kaks otsa. "Vaatame, kas keskkonnariskid on maandatud, ning mida positiivset uus tehas Lepna rahvale võiks pakkuda." Maa-ameti kaardirakenduse järgi asub üks erakinnistu kõigest mõnekümne meetri kaugusel kavandatavast tehasest. Schmidti sõnul on umbes 200 meetri raadiuses veel hulk eramaju ja 500 meetri kaugusel juba ka korterelamud.