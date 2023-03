Ulvi tuleb külla Anne Veesaar

Näitleja Anne Veesaar on lõpetanud 1980. aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedri näitlejana. Ta töötas aastatel 1980–1989 Rakvere Teatris. Anne Veesaar on kirjutanud raamatud "Helgi Sallo. Elulugu" ja "Ita Ever: elulugu".