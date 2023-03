Ehkki enamus Elektrilevi alajaamadest Lääne-Virumaal on valminud uuel iseseisvusajal, on maakonnas siiski ligi 800 alajaama, mis on vanemad kui 30 aastat. Elektrilevi uuendab alajaamu, aga otsib ka efektiivsemaid lahendusi. Elektrilevi juhatuse liikme Rasmus Armase sõnul on viimastel aastatel palju ära tehtud nii Tapa linnas kui Jäneda-Aegviidu piirkonnas.