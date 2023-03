GALERII ⟩ Roheliste tuumaenergia teabepäev Mahus pakkus nii asjalikke argumente kui silmamoondamist

Eesti Rohelise Liikumise juhatuse liige Madis Vasser Tartust, tausta poolest küll Kunda poiss, tutvustas end kui energeetika ja kliima eksperti, ehkki doktorikraadi on ta kaitsnud hoopis teemal "Arvutusliku ajuteooria testimine virtuaalreaalsuse abil".

Vasser tuletas meelde, et eelmise sajandi kuuekümnendatel räägiti Eestis tuumajaama rajamisest Võrtsjärve äärde, käesoleva sajandi alguses Pakrile ja nüüd siis jälle, aga kuhu? Vasser väitis: "Tänasel päeval Eesti riik ei tea, ei ole pakkunud välja mitte ühtegi asukohta." Tema sõnul põhines ERR-i uudis, et riik on pakkunud tuumajaama võimaliku asukohana välja 16 paika, poolikul uuringul.