Vihula mõisa uus peakokk on vaimustuses oma kasvuhoonest ja suitsuahjust

Üle kümne aasta Tallinkis laeval peakokana töötanud Indrek Tiisk saab üle pika aja taas kindlal maal köögis vägesid juhatada. Riiulile asju sättides on veel vaja harjuda, et riiuleid ega toidukaupu pole vaja tormikindlalt kinnitada. Mõisaköögis nimelt ei raputa kunagi nii, nagu tuulisel merel. "Vaatan selle pilguga, et kas on ohutu ja mis ümber võib minna," tunnistas peakokk ja naeris.