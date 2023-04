Neljapäeval tuleb kuni 13 kraadi sooja

Öösel pilvisus hõreneb. Öö hakul sajab mitmel pool vihma ja lörtsi, saartel ka lund, hommikuks eemalduvad sajupilved Lääne-Eesti saartele. Kohati on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 2–7, põhjarannikul kirde- ja idatuul puhanguti 11 m/s. Õhutemperatuur on –2 kuni +2 kraadi.

Peipsi järvel puhub kirdetuul 2–6 m/s. Ilm on sajuta. Nähtavus on hea, kohati esineb udu. Õhutemperatuur on –1 kuni +1 kraadi.