Väike-Maarja valla heakorraspetsialist Kalev Nõmmiste sõnul rajati praegune Triigi kaugküttesüsteemi katlamaja 2007. aastal. Hoone osteti koos katlaga. Sisuliselt on tegemist ühemegavatise konteinerkatlamajaga. See läks maksma 46 700 eurot ja kütab lisaks Triigi spordihoonele viite kortermaja.

Milles siis probleem seisneb? "See on kunagi ehitatud hakkepuidu jaoks. Sinna küttekoldesse viib tigu ja see tigu on ajapikku kõveraks läinud. Katel ei ole enam töökindel. Kui olid külmad ilmad, siis probleeme ei olnud. Katlamees käis korra päevas kohal ja võttis tuha ära. Aga niipea, kui läks sulaks, pidi iga nelja tunni tagant keegi sinna kohapeale sõitma ja katla uuesti tööle panema. Katla probleemiks on töökindlus," selgitas Nõmmiste.