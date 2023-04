Hea saagi kogumisel on suure tähtsusega ka see, et mulda läheks kvaliteetne seeme. Rakvere rajooni mitu majandit on saanud odra “Domen” eliitseemet Jõgeva näidissovhoosist. “Võidu” kolhoos tõi Jõgevalt 30, Väike-Maarja kolhoos ja Nõmmküla sovhoos aga kumbki 60 tsentnerit “Domeni” seemet. 200 tsentnerit “Domenit” eraldati Simuna sovhoosile.